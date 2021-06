Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: Ρίχνει αυλαία το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο τελευταίες εκπομπές της σεζόν για το «Υγεία Πάνω Απ΄ Όλα» θα προβληθούν το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Ιουνίου.

Η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημέρωσε και τη φετινή χρονιά για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» παρουσίασε όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα, καθώς και τις πιο σημαντικές μελέτες διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εκπομπή ανέδειξε για μία ακόμη χρονιά τη σημασία της ψυχικής μας ισορροπίας, της πρόληψης και της βελτίωσης της ποιότητας της διατροφής μας.

Με ειδικές εκπομπές-αφιερώματα για πολυπαραγοντικά θέματα υγείας και συζητώντας με επιστήμονες πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, η εκπομπή «Υγεία Πάνω Απ΄ Όλα» προσέφερε άμεση, κατανοητή και αξιόπιστη ενημέρωση ώστε η ζωή μας να έχει ισορροπία και ποιότητα.

Οι δυο τελευταίες εκπομπές της σεζόν για το «Υγεία Πάνω Απ΄ Όλα» θα προβληθούν το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Ιουνίου, στις 10:30.

#YgeiaPanwApOla7

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 395 νέα κρούσματα την Παρασκευή

Euro 2020 – “Φάση των 16”: Οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Θεσσαλονίκη – Αντόνιο Μπαντέρας: Απάτη με... “δόλωμα” την ταινία