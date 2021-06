Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: καρδιακή ανακοπή, δόσεις φαρμάκων το καλοκαίρι και πόνος στην γνάθο

Έγκυρη ενημέρωση από ειδικούς, για όλα όσα αφορούν την υγεία και την ευεξία μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 19 Ιουνίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε τους λόγους που η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εκπέμπει SOS για την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Επίσης, μαθαίνουμε πώς επηρεάζει το κινητό μας τη διατροφή και τα κιλά μας και, τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για τον πόνο στη γνάθο.

Την Κυριακή 20 Ιουνίου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για το τι κάνουμε με τη δοσολογία των φαρμάκων μας τώρα το καλοκαίρι, γιατί τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά βοηθούν στην καλή υγεία και πώς η Χειροπρακτική Ackermann μπορεί να βοηθήσει τα ζωάκια μας.

