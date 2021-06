Πολιτική

Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για... παραβιάσεις

Επιθετική ανακοίνωση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, την επομένη της Συνόδου Κορυφής.

Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική η Τουρκία, στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, τα συμπεράσματα της οποίας ενόχλησαν την Άγκυρα.

Το τουρκικο ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα για «παραβίαση» της συμφωνίας των Αθηνών – αναφέρεται στο "μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάζ" το 1988, περί μορατόριουμ για μη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε τουριστικές περιόδους και εθνικές εορτές.

«Η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία της Αθήνας, αλλά δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα παρακολουθεί την Ελλάδα να παραβιάζει τα συμφωνηθέντα με δεμένα τα χέρια», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Υπενθυμίζεται ότι τη συμφωνία Παπούλια – Γιλμάζ είχε επικαλεστεί η Άγκυρα και για την πρόσφατη έκδοση NAVTEX στα «διεθνή ύδατα του Αιγαίου», υποστηρίζοντας, ψευδώς σύμφωνα με την Αθήνα, ότι η Ελλάδα εξέδωσε ναυτική οδηγία κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ισχυρισμό που η Ελλάδα, από την πλευρά της, έχει απορρίψει.

Η Άγκυρα, εξάλλου, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της Συνόδου, κατηγόρησε την ΕΕ για «τακτική καθυστέρησης», κάνοντας λόγο για «κατάχρηση ένταξης στην Ένωση από ένα ή δύο κράτη-μέλη», "φωτογραφίζοντας" την Ελλάδα και την Κύπρο.

