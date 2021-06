Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: έρχεται δεύτερη ευκαιρία

Παράλληλα ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των δηλώσεων. Τι θα ισχύει στη νέα ρύθμιση.

Με 70 εκατ. τετραγωνικά να έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ μέσα από 3 εκατ. δηλώσεις, οι δήμοι προχωρούν πλέον στην εκκαθάρισή τους για τα συγκεκριμένα ακίνητα προκειμένου και τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ να προσαρμοστούν με βάση τα νέα τετραγωνικά. Παράλληλα γίνεται ο υπολογισμός των αναδρομικών ποσών που πρέπει να πληρωθούν για το διάστημα από 1/1/2020 έως και 30/4/2021. Γι' αυτό αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες διαπιστώσουν αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αυτό οφείλεται στο ότι περιλαμβάνουν και τα αδήλωτα τετραγωνικά που δηλώθηκαν.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των δηλώσεων (2.754.563). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό των εκκαθαρισμένων δηλώσεων φτάνει στο 45% (1.223.174) ενώ σε φάση σε ολοκλήρωσης βρίσκεται το 30% (808.055) των δηλώσεων. Υπάρχει ένα ακόμα 16% των δηλώσεων (440.796), των οποίων η επεξεργασία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Η ημερομηνία κατά την οποία οι δήμοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία είναι η 30η Ιουνίου (μετά από παρατάσεις που δόθηκαν) και καταβάλλονται προσπάθειες να μην υπάρξει και νέα παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών (αφορούν την περίοδο από την 1/1/-2020 έως και την 30/4/2021) θα εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις, πλήρως απαλλαγμένα από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης, με εξαίρεση την τελευταία, είναι τα 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Η ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών προέβλεπε την πλήρη απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους – πενταετείς, δεκαετείς ή εικοσαετείς – πριν από το 2020. Προέβλεπε, επίσης, τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια νέα, η οποία θα είναι επίσης ευνοϊκή. Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν – εκ νέου- τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά με επιβολή μικρότερων προσαυξήσεων επί των οφειλών με ανώτατο όριο το 50% αντί για 100% και 200% που ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχει αποδεχθεί την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την επαναλειτουργία της πλατφόρμας για δηλώσεις αδήλωτων επιφανειών.

Η πλατφόρμα αναμένεται να επαναλειτουργήσει το ερχόμενο φθινόπωρο, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η εκκαθάριση όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων επιφανειών ακινήτων που υποβλήθηκαν στους δήμους στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους υποβάλουν δήλωση με τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, θα καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένα κατά:

20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή

30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτή

35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτή

40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτή

45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτή

50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

