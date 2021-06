Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: αστυνομικός της ΔΙΑΣ παρέσυρε πεζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ με αναμμένες τις σειρήνες παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη, κυνηγώντας ένα ΙΧ που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Αιματηρή ήταν η καταδίωξη αυτοκινήτου από αστυνομικούς στην λεωφόρο Ποσειδώνος, το βράδυ της Παρασκευής.

Δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ με αναμμένες τις σειρήνες παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη, κυνηγώντας ένα ΙΧ που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να παρασύρει και να τραυματίσει μία γυναίκα που κινούνταν πεζή στο Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ο αστυνομικός που οδηγούσε τη μηχανή κατέληξε δίπλα στις γραμμές του τραμ και τραυματίστηκε και εκείνος σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε πιο ελαφρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Πηγή: notia.gr

Euro 2020 – Δανία: η απίστευτη πατέντα των Δανών για να δουν το παιχνίδι χωρίς να μπουν καραντίνα!