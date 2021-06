Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στο γήπεδο μόνον οι εμβολιασμένοι

Ποιες είναι οι άλλες προϋποθέσεις για είσοδο φιλάθλων στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις για είναι οι φίλαθλοι στις κερκίδες την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι νόσησαν τους τελευταίους έξι μήνες και είχαν αρνητικό τεστ 14 ημέρες πριν το εκάστοτε παιχνίδι

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που επικαλείται ενημέρωση από την Πολιτεία,:

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τις Αρχές η είσοδος στα γήπεδα θα γίνεται ΜΟΝΟ από φιλάθλους που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

1. Πλήρως εμβολιασμένοι

2. Όσοι έχουν νοσήσει του τελευταίους 6 μήνες και είχαν αρνητικό τεστ τουλάχιστον 14 μέρες πριν την είσοδό τους στο γήπεδο.

Παρατηρήσεις:

Οι φίλαθλοι που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου ή έχουν ραντεβού για εμβόλιο μιας δόσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη, μπορούν να προμηθευτούν διαρκείας ή εισιτήριο αλλά θα πρέπει για να παραλάβουν το διαρκείας τους και να εισέλθουν στο γήπεδο να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εμβολιασμού.

Οι φίλαθλοι που έχουν νοσήσει πρέπει να φέρουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό και κατά την προμήθεια του διαρκείας τους και κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Αγαπητοί μας φίλαθλοι,

όλοι στην ομάδα μας, ποδοσφαιριστές, προπονητές, αθλητικό και διοικητικό προσωπικό, ιατρικό τιμ, για να κάνουμε απρόσκοπτα τα ταξίδια και τους αγώνες προετοιμασίας αλλά και τους επίσημους που ακολουθούν, εμβολιαστήκαμε με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson.

Υπάρχουν ραντεβού για όλους, είναι μια διαδικασία λίγων λεπτών και μπορείτε να προστατέψετε την οικογένειά σας και την κοινωνία, να εξασφαλίσετε τον εαυτό σας αλλά και τη θέση σας στο γήπεδο για να είμαστε και πάλι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».

