Κοινωνία

Φρίκη: Βίαζαν 19χρονη επί 3 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις μετά τη νέα καταγγελία για βιασμό στο κέντρο της Αθήνας.

Νέα σοκαριστική καταγγελία ήρθε στο φως αναφορικά με υπόθεση βιασμού και παράνομης κατακράτησης. Θύμα είναι μία 19χρονη, αλβανικής υπηκοότητας, την οποία επί τρεις ημέρες (από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου) βίαζαν αλλεπάλληλα δύο ομοεθνείς της, ηλικίας 20 και 21 ετών.

Η κοπέλα κατήγγειλε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών ότι γνωρίστηκε με έναν από τους δύο μέσω δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών και έτσι έκλεισαν ραντεβού να βρεθούν την περασμένη Τετάρτη σε σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο δεύτερος άνδρας και άρχισαν να κακοποιούν την κοπέλα επανειλημμένως, δίνοντάς της μάλιστα -όπως είπε στους αστυνομικούς- ναρκωτικές ουσίες, προκειμένου να μην αντιστέκεται στις αρρωστημένες ορέξεις τους.

Την εγκατέλειψαν το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τη Μύκονο. Η 19χρονη, όμως, έσπευσε στις Αρχές και κατήγγειλε τα όσα φρικτά βίωσε επί τρεις ημέρες και έτσι οι δράστες συνελήφθησαν με το που έφτασαν στο "νησί των ανέμων".

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μύκονο, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών σε συνεργασία με την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 21 και 20 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό και παράνομη κατακράτηση.

Πρωινές ώρες της σήμερον (26-6-2021), 19χρονη αλλοδαπή κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών την παράνομη κατακράτηση της επί τριήμερο σε οικία στην Αθήνα και το βιασμό της από τους ανωτέρω, οι οποίοι την απελευθέρωσαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατόπιν των ανωτέρω και την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και σε συνεργασία με την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου και το Λιμεναρχείο Μυκόνου, συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι στη Μύκονο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Συζυγοκτόνος: Το κελί της φυλακής (εικόνες)

Πρασσάς για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: Νέα έξαρση των κρουσμάτων το φθινόπωρο (βίντεο)

NOTAM: Παράταση οδηγιών για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού