Αθλητικά

Euro 2020 – Κροατία: μεγάλη απώλεια λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους παίκτες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την πρόκριση της ομάδας στους «16», διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Χωρίς τον Ιβάν Πέρισιτς θα παραταχθεί η εθνική Κροατίας στην αυριανή (28/6, 19:00) αναμέτρηση με την αντίστοιχη της Ισπανίας στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης για τους «16» του EURO 2020, καθώς ο 32χρονος ακραίος επιθετικός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, ο άσος της Ίντερ θα μείνει σε απομόνωση για δέκα ημέρες και σε αυτό το διάστημα θα απέχει βέβαια από τις αγωνιστικές δραστηριότητες των «Χρβάτσκι». Όλα τα υπόλοιπα τεστ, στα οποία υποβλήθηκαν παίκτες και μέλη του επιτελείου της εθνικής Κροατίας, ήταν αρνητικά.

Ο Πέρισιτς αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια της Κροατίας στη φάση των ομίλων του EURO 2020 και σημείωσε δύο γκολ. Με το πρώτο από αυτά η Κροατία πήρε ισοπαλία κόντρα στην Τσεχία και έμεινε «ζωντανή» στην υπόθεση-πρόκριση, ενώ με το δεύτερο διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στη νίκη επί της Σκωτίας, με την οποία οι Βαλκάνιοι «σφράγισαν το εισιτήριο» για τους «16».

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.