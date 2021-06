Πολιτική

Γεννηματά: ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει στην καρδιά κάθε Έλληνα δημοκράτη

Σε μνημόσυνο για τα 25 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου παρευρέθη η Φώφη Γεννηματά: "Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι πάντα παρών” τόνισε.

"Στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι πάντα παρών" δήλωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, η οποία παρευρέθη το πρωί στην επιμνημόσυνη δέηση που διοργάνωσε η Ν.Ε. Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής στον Ιερό Ναό Παναγίτσας στο Μασταμπά, για την συμπλήρωση 25 χρόνων από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η κ. Γεννηματά σε δηλώσεις της ανέφερε ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ «ζει στην καρδιά κάθε Έλληνα δημοκράτη» και ότι 25 χρόνια μετά, «το όραμά του, οι ιδέες του, το έργο του μας εμπνέουν».

Αναλυτικά η κ. Γεννηματά ανέφερε:

«Στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι πάντα παρών. Ζει στη καρδιά κάθε Έλληνα δημοκράτη. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη που αγαπήθηκε τόσο. 25 χρόνια μετά, το όραμα του, οι ιδέες του, το έργο του μας εμπνέουν. Και εμείς εδώ από την Κρήτη, και από την ιστορική οργάνωση του Μασταμπά, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να δουλέψουμε για να γίνει πράξη η νέα αλλαγή. Με ένα πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο για την πρόοδο, για την ευημερία, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για μια Ελλάδα για τους πολλούς, γιατί μόνο αυτή η Ελλάδα μας αξίζει».

Το παρών στην επιμνημόσυνη δέση έδωσαν στελέχη και μέλη του κόμματος που ανέφεραν ότι 25 χρόνια από το θάνατό του, ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει.

Η κ. Γεννηματά ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο Ηράκλειο, επισκέφθηκε το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ενώ αυτή την ώρα συμμετέχει σε συζήτηση με μέλη του Δικτύου Νεολαίας του Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: "Η νέα γενιά στη πρώτη γραμμή για το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο".

