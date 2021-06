Κοινωνία

Κορονοϊός: τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Τι αλλάζει στην υποχρέωση διενέργειας self test για τους εργαζόμενους που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα.

Νέα δεδομένα ισχύουν από σήμερα σε όλη τη χώρα, καθώς παύει να ισχύει το μέτρο του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για τη λοίμωξη Covid-19. Επίσης, από σήμερα οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας, καθώς και οι αθλούμενοι στα γυμναστήρια, δεν υποχρεούνται να διενεργήσουν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self test), εφόσον έχουν συμπληρωθεί 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και της δεύτερης δόσης, εφόσον πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων.

Παράλληλα, από σήμερα αλλάζει και το πρωτόκολλο στην εστίαση, με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι, από 6 άτομα που ίσχυε.

Όσον αφορά τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, το ανώτατο όριο ατόμων θα είναι 300 άτομα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων παραλιών/πλαζ, ορίζεται μέγιστος αριθμός 120 ατόμων ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.

Αναφορικά με αιτήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, τα μέλη της Επιτροπής έχουν αποφασίσει τα παρακάτω:

Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, στην Β κατηγορία, δύνανται να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, Α κατηγορία, δύνανται επίσης να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με το κοινό.

Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θα κρίνεται από τη διοίκηση κάθε υγειονομικού σχηματισμού η αξιοποίησή τους σε κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκουν.

Τέλος, επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο. Ένα άτομο ανά 16 τετραγωνικά για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτικά μάσκας, ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον παρατηρούνται ουρές.

