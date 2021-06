Πολιτική

Προνόμια σε εμβολιασμένους: Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα προνόμια στους εμβολιασμένους πολίτες.

Τα προνόμια που θα αποκτούν οι εμβολιασμένοι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα.

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν:

Ψηφιακό «πορτοφόλι», την Κάρτα Ελευθερίας για 240.000 νέους 18- 25 ετών: με την πρώτη δόση του εμβολιασμού θα παραλαμβάνουν προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ, που θα εξαργυρώνεται εισιτήρια σε ταξίδια, ξενοδοχεία, χώροι πολιτισμού, θέατρα, μουσεία

Πρόσθετοι πόροι στον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τις Μεταφορές

Σύντομα οι εμβολιασμένοι θα κινούνται σε κλειστούς χώρους πιο άνετα. Σημαντική αύξηση των εμβολιασμένων, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.