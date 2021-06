Υγεία - Περιβάλλον

“Freedom Pass” – Η “Κάρτα ελευθερίας” για τους εμβολιασμένους νέους 18 – 25 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι σημαίνει η κάρτα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ως κίνητρο για τους νέους που εμβολιάζονται.

Την ανακοίνωση της «Κάρτας Ελευθερίας» ή «Freedom Pass» , μιας προπληρωμένης κάρτας 150 ευρώ, που θα δίνεται από την πολιτεία σε όλους τους νέους 18-25 ετών που έχουν ήδη εμβολιαστεί, ή θα εμβολιαστούν στη συνέχεια, έκανε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για την ενθάρρυνση των εμβολιασμών, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ύστερα από 16 μήνες αναμέτρησης με τον κορονοϊό η χώρα δείχνει να κερδίζει τη μάχη μένοντας πάντα σε επιφυλακή» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την παρουσίαση. «Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση στήριξε το ΕΣΥ, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ύψους 40 δισ. ευρώ. Έχει έλθει η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει μία ηλικιακή ομάδα που επλήγη από τον κορονοϊό. Αναφέρομαι στους νέους 18 - 25 ετών, που είναι 940.000» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Από σήμερα ανοίγεται ένα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με την πρώτη δόση εμβολιασμού θα αποκτούν μία προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ για ταξίδια και για πολιτιστικά δρώμενα».

«Αφορούν όλους όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί, αλλά και αυτούς που θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αξιοποιώντας αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι οι νέοι μας θα κάνουν πιο εύκολα διακοπές. Πρόκειται για μία οφειλή προς τη νεολαία, ένα ευχαριστώ για την επιμονή τους και την υπομονή τους. Αποτελεί και ένα κίνητρο να εμβολιαστούν για τους νέους που συμβάλλουν περισσότερο στην κινητικότητα. Το εν λόγω κίνητρο αφορά και στην καταπολέμηση της μετάλλαξης τύπου Δ. είναι οι νέοι λοιπόν που έχουν την δυνατότητα να βάλουν φρένο στον ιό πατώντας γκάζι προκειμένου να φτάσουμε στο 70, γιατί όχι και στο 80% του τείχους ανοσίας. Είναι μία ενέργεια που έχει πολλούς ευνοημένους».

Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Κρατάμε τη μάσκα, όταν είμαστε πολλοί. Σύντομα οι εμβολιασμένοι θα κινούνται πιο άνετα στους κλειστούς χώρους. Καλώ τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο. Η κάρτα θα ονομάζεται freedom pass».

Κλείνοντας την παρουσίαση για την ενθάρρυνση των εμβολιασμών, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «για πρώτη φορά έχουμε σημαντικό αριθμό διαθέσιμων ραντεβού με οποιοδήποτε εμβόλιο» και τόνισε ότι «Ζητώ από τους νέους να αδράξουν την ευκαιρία και να κλείσουν άμεσα το ραντεβού τους. Να αξιοποιήσουν το freedom pass γνωρίζοντας ότι το Κράτος στέκεται δίπλα τους και τους ευχαριστεί». «Όπως μου έχουν πει και άλλοι, δεν είχατε έως τώρα κάποιο οικονομικό όφελος» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ολοκλήρωσε την παρουσίαση λέγοντας: «Ένα μικρό ευχαριστώ από την Ελληνική Πολιτεία με μόνη υποχρέωση να κάνετε αυτό που ούτως ή άλλως θα κάνατε, δηλαδή να πάτε να εμβολιαστείτε, ώστε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους

Οι νέοι 18-25 ετών με την 1η δόση του εμβολίου, αποκτούν μια προπληρωμένη κάρτα €150 για χρήση σε τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Είναι ένα ευχαριστώ για την υπομονή και επιμονή τους, αλλά και ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν. #freedom_pass pic.twitter.com/5Mp3cO6W6e — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 28, 2021 ».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ.Μητοτάκης έκανε αβίωτο το βίο των νέων και τώρα τους εξαγοράζει με 150 ευρώ

Για προσπάθεια εξαγοράς των νέων κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση της κάρτας freedom pass, ενώ παράλληλα ζητά να σταματήσει να διχάζει τους πολίτες με προνόμια για τους εμβολιασμένους.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Αφού εδώ και ενάμισι χρόνο ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει το βίο των νέων αβίωτο, τώρα προσπαθεί να τους εξαγοράσει με 150 ευρώ. Τους αντιμετωπίζει σαν ψάρια που θα τσιμπήσουν και όχι ως πολίτες με δικαιώματα. Να τσιμπήσουν, μήπως και ξεχάσουν τον αυταρχισμό και το ξύλο στις πλατείες, τον πρωτοφανή αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων μαθητών από τα ΑΕΙ για χάρη των κολεγίων, την υποβάθμιση των πανεπιστημίων τους, την καταδίκη όσων βρουν δουλειά να εργάζονται 10ωρα με μισθούς πείνας και απλήρωτες υπερωρίες, την διαρκή στοχοποίησή τους πως ευθύνονται για την εξάπλωση της πανδημίας».

Ακολούθως υποστηρίζει, ότι «εάν τον ενδιέφερε όντως η πορεία του εμβολιασμού και όχι το γεγονός ότι το κόμμα του έχει πάρει διαζύγιο από τη νέα γενιά, θα φρόντιζε να κάνει κάτι για τους άνω των 60 ετών που είναι οι πιο ευάλωτοι και αν και έχουν πρόσβαση από τις αρχές του έτους στο εμβόλιο, παραμένουν ανεμβολίαστοι σε ποσοστό περίπου 35%».

Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ «παρά τις κυβερνητικές παλινωδίες και την εξευτελιστική κοροϊδία του κ. Μητσοτάκη», καλεί όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν «ώστε να χτιστεί το τείχος ανοσίας, ανεξάρτητα από εξευτελιστικά δωράκια και προνόμια».

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί «τον ανέμελο κ. Μητσοτάκη»:

να σταματήσει να διχάζει τους πολίτες δημιουργώντας κοινωνία δύο ταχυτήτων, με προνόμια μόνο για εμβολιασμένους, την ώρα μάλιστα που με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής του, τέλος Ιουνίου αντί για 70% των πολιτών, όπως υποσχόταν, έχει εμβολιαστεί μόλις το 35% του πληθυσμού.

να σταματήσει να στέλνει διαρκώς αντιφατικά μηνύματα χαλάρωσης, ζητώντας από τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες, την ώρα που όλοι προειδοποιούν για ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα».

ΚΚΕ: Πολύ σοβαρά τα ζητήματα εμβολιασμού για να επιλυθούν με «δωράκια» «Τα ζητήματα του εμβολιασμού και γενικότερα της προστασίας της δημόσιας υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρά, για να επιλυθούν με όρους ανταπόδοσης και με “δωράκια” στη νεολαία. Τα παραπάνω συνιστούν την πιο εκφυλισμένη εκδοχή “της ατομικής ευθύνης” και δείχνουν την επικίνδυνη αντίληψη της κυβέρνησης», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. «Αντί να εξασφαλίσει ουσιαστική ενημέρωση του λαού, αντί να εγκαταλείψει τις παλινωδίες και τις αντιφάσεις, αντί να στηρίξει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, καταφεύγει σε πρακτικές που τελικά ενισχύουν τον ανορθολογισμό και υπονομεύουν την προστασία της υγείας του λαού», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.





Γλυκά Νερά - Λυδία: η επιμέλεια ανατέθηκε στους γονείς της Καρολάιν

Κρήτη: έκλεψαν 80 σπάνια πτηνά από μετόχι (βίντεο ντοκουμέντο)