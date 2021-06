Life

Παναγιώτα Βλαντή: H πρώτη φωτογραφία από τον γάμο της με τον Γιάννη Βλάχο

Η γνωστή ηθοποιός παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της στην Ύδρα κάτω από άκρα μυστικότητα.

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της διανύει η Παναγιώτα Βλαντή αφού πριν από λίγες ημέρες ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Γιάννη Βλάχο, κάτω από άκρα μυστικότητα.

Η γνωστή ηθοποιός παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της στην Ύδρα και συγκεκριμένα στο εκκλησάκι του Αγίου Χαράλαμπου και παραβρέθηκαν μόλις 50 καλεσμένοι.

Το ερωτευμένο ζευγάρι μετρά ήδη τρία χρόνια κοινής πορείας και είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί.

