Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Νέα εμβόλια θα προσφέρουν ευρεία ανοσία (βίντεο)

Την ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών για την αποτροπή της διασποράς της μετάλλαξης “Δέλτα”, τόνισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σε μετάλλαξη ιδιαίτερης ανησυχίας έχει αναβαθμιστεί η “Δέλτα”, προειδοποίησε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Η μετάλλαξη “Δέλτα” του κορονοϊού έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 92 χώρες, ενώ στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί 29 στελέχη. Δείτε την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, όπως την ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Δευτέρας, ΕΔΩ.

Επικαλούμενη στοιχεία από το Ισραήλ, τη χώρα “πρότυπο” όσον αφορά στους εμβολιασμούς, η κ. Θεοδωρίδου τόνισε πως η μετάλλαξη “Δέλτα” έχει ανεβάσει το… ύψος του τείχους ανοσίας που απαιτείται.

Επεσήμανε, όμως, πως ο εμβολιασμός (και με τις δύο δόσεις) παρέχει προστασία έναντι σοβαρής νόσου, κατά 96% για το σκεύασμα της Pfizer και κατά 92% για το εμβόλιο της AstraZeneca. Στον αντίποδα, το ποσοστό αυτό είναι μόλις 30% έπειτα από την πρώτη δόση.

Η κ. Θεοδωρίδου απηύθυνε έκκληση για εντατικοποίηση των εμβολιασμών, τονίζοντας πως «κανείς δεν πρέπει να μείνει ανεμβολίαστος». Επεσήμανε, δε, πως στις ΗΠΑ το 99% των θανάτων από COVID-19 αφορά ανεμβολίαστους.

Σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους, αναφέρθηκε στους νέους που «θεωρούν τους εαυτούς τους άτρωτους ή δεν έχουν ενημερωθεί σωστά», τους αναβλητικούς και εκείνους που «έχουν μολυνθεί από τον ιό της παραπληροφόρησης».

Αποκάλυψε επίσης πως βρίσκεται σε πειραματική φάση η παρασκευή εμβολίων με υβριδική πρωτεΐνη ακίδα, που θα προσφέρουν μία ευρεία ανοσία έναντι όλων των κορονοϊών. Σημείωσε μάλιστα πως τα αισιόδοξα νέα δίνουν μία προοπτική αποτροπής μελλοντικών επιδημιών.

Χρειάζεται εμπιστοσύνη στην Επιστήμη και δράση για την προώθηση των εμβολιασμών, κατέληξε η κ. Θεοδωρίδου.

