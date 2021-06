Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: στην Λυδία, θα βλέπει την Καρολάιν η μητέρα της

Τα δάκρυα μετά την απόφαση για την επιμέλεια της μικρής. Τι είπε ο συνήγορος της χαροκαμένης μάνας, για τις συναντήσεις των γονιών του συζυγοκτόνου με την εγγονή τους.

Ως την «πλέον συμφέρουσα λύση για το παιδί», καθώς «η Αλόννησος είναι ιδανικό μέρος για το παιδί», χαρακτήρισε ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης Καρολάιν, την απόφαση για την ανάθεση σε εκείνους της προσωρινής επιμέλειας της μικρούλας, με παράλληλη στέρηση κάθε δικαιώματος στον συζυγοκτόνο πατέρα της της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Αθανάσιος Χαρμάνης είπε, σχετικώς με την οριστική ανάθεση της επιμέλειας της 12 μηνών Λυδίας, «προβλέψεις δεν θέλω να κάνω, ας περάσει ο καιρός, να έρθει ο Σεπτέμβριος, αν συμβεί κάποιο γεγονός που θα είναι καθοριστικό, θα αλλάξουν τα πράγματα».

Αφού τόνισε ότι «η Αλόννησος θα αγκαλιάσει το παιδάκι», ο κ. Χαρμάνης είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «θα παρακολουθείται στενά από την Εισαγγελία Βόλου η πορεία του παιδιού και αν κάτι δεν πάει καλά, αν διαπιστώσουν ότι το ανήλικο δεν μεγαλώνει με τις προδιαγραφές που πρέπει να μεγαλώνει ένα ανήλικο με τις ιδιαιτερότητες της Λυδίας, η απόφαση μπορεί να αλλάξει».





Αναφορικά με τον ορισμό για το πότε και που μπορούν να βλέπουν οι γονείς του συζυγοκτόνου το εγγόνι τους, ο κ. Χαρμάνης αφού είπε ότι δεν υπήρξε αυστηρότητα στην απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων, επέσημανε ότι «η επικοινωνία είναι δικαίωμα, δεν ειναι υποχρέωση. Αρκεί να ταξιδεύουν στην Αλόννησο, όπου έχουν σπίτι και όπου ταξίδευαν κάθε καλοκαίρι, για να δουν το παιδί», τονίζοντας ότι «η μητέρα της Καρολάιν δεν έχει αντίρρηση να βλέπουν το παιδί και περισσότερες ώρες», από εκείνες που όρισαν οι Αρχές.

«Η μητέρα της Καρολάιν αρχικά αντέδρασε με κλάματα», είπε ο συνήγορος της, μετά την απόφαση για ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού σε εκείνη, ενώ, όπως σημείωσε ο κ. Χαρμάνης, «στο πρόσωπο της μικρής Λυδίας θα βλέπει την κόρη της, την Καρολάιν, αλλά μην ξεχνάμε και τις τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνει αυτή η γυναίκα».





