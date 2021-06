Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Παπαϊωαννίδης: σεβαστή η απόφαση για την επιμέλεια της Λυδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η αντίδραση του συζυγοκτόνου στο άκουσμα της απόφασης της Εισαγγελίας για την επιμέλεια της μικρής Λυδίας.

"Καταπέλτης" για τον συζυγοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο είναι το σκεπτικό που διατυπώνει στην διάταξή της η Εισαγγελία Ανηλίκων, με την οποία του αφαιρείται η γονική μέριμνα της μικρής Λυδίας και ανατίθεται η προσωρινή επιμέλειά της στην γιαγιά της και μητέρα της δολοφονημένης Καρολάιν Κράουτς στην Αλόννησο.

Ο Συνήγορος Υπεράσπισης του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” αναφέρθηκε στην πρώτη αντίδραση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου όταν ενημερώθηκε για την απόφαση της Εισαγγελίας.

Όπως είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης έγινε σεβαστή η απόφαση από τον εντολέα του, καθώς “το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το καλύτερο για το παιδί”.

Ο δικηγόρος έκανε γνωστό ότι ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος έχει τηλεφωνική επαφή με τους γονείς του, οι οποίοι καταδικάζουν την πράξη του. "Άλλωστε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος επιζητεί την τιμωρία του και καταδικάζει την πράξη του" ανέφερε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Σχετικά με τα πλάνα που τον δείχνουν να έχει προσαρμοστεί στη φυλακή και να απουσιάζουν τα συναισθήματα ενοχής και τύψεων, ο συνήγορος υπεράσπισής του τόνισε ότι μερικές αποσπασματικές εικόνες δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν αυτό που αισθάνεται ο πελάτης του. "Έχω μια εντελώς διαφορετική εικόνα" είπε.