Κοινωνία

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 78χρονος μίλησε στην εφημερίδα Sun και δήλωσε ότι η θλίψη του μετατράπηκε σε οργή όταν έμαθε για τον δολοφόνο της κόρης του.

Συγκλονίζει ο πατέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν, που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της, στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Ο 78χρονος μίλησε στην εφημερίδα Sun και δήλωσε ότι η θλίψη του μετατράπηκε σε οργή όταν ανακάλυψε ότι οι αστυνομικοί πήραν από τη την Αλόννησο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για να τον ανακρίνουν ως ύποπτο.

“Όταν το ανακάλυψα αργότερα, η στενοχώρια μου ήταν ότι δεν το ήξερα όταν ήταν εδώ. Θα του είχα τινάξει τα μυαλά στον αέρα και θα δεχόμουν πρόθυμα να υποστώ τις συνέπειες” είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντέιβιντ και η σύζυγός του Σούζαν έμαθαν για τον θάνατο της Καρολίνα στις 11 Μαΐου από γείτονες στο νησί της Αλόννησου. “Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς ένιωσα. Ήταν σαν ένα παγωμένο χέρι να ξερίζωνε την καρδιά από το στήθος μου. Ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου” εξηγεί.

Πρόσθεσε δε ότι θεωρεί ότι υπάρχει «κάποια βάση» στις φήμες για ανάμειξη του με λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Σημείωσε δε ότι η Καρολάιν είχε μια ισχυρή «αίσθηση του σωστού και του λάθους» και θα είχε απειλήσει να τον αφήσει αν είχε ανακαλύψει ότι είχε εμπλακεί.

Πηγή: thesun.co.uk

Βόλος: άνδρας με τσεκούρι απειλούσε κόσμο!

Πέτρος και Παύλος: Ο βίος και το έργο των Αποστόλων