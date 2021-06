Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Καρολάιν (βίντεο)

Ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος απαίτησε από τη μητέρα της Καρολάιν να πληρώσει για το φέρετρο.

Της Μαρίας Θέμελη

Δολοφόνησε το κορίτσι της, την αγκάλιασε πάνω από τον τάφο της, της ζήτησε να πληρώσει για το φέρετρο τους παιδιού της… Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος απαίτησε από την μητέρα να πληρώσει το φέρετρο, κάτι που εκείνη έκανε.

Η μητέρα της Καρολάιν κάθε μήνα έστελνε 1.000 ευρώ στην κόρη της και στον γαμπρό της. Σήμερα τον βλέπει στο κελί της φυλακής…

Όπως λένε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος φαίνεται ψυχρός και ήρεμος. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται στο καρτοτηλέφωνο, στην “VIP πτέρυγα” των φυλακών Κορυδαλλού. Μόλις έχει τελειώσει το τηλεφώνημά του, κατεβάζει το ακουστικό και επιστρέφει στο κελί του. Φέρεται να επικοινωνεί διαρκώς με τους γονείς και τον δικηγόρο του.

Η Καρολάιν ήθελε να σπουδάσει ζαχαροπλαστική. Όπως είχε πει στη σύμβουλο ψυχικής υγείας που την παρακολουθούσε, είχε καταλάβει ότι ο γάμος της ήταν ένα “λάθος” κι έψαχνε διέξοδο.

Η σύμβουλος ψυχικής υγείας υποστηρίζει τώρα πως από την πρώτη κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, είχε αποκαλύψει μια περίεργη συμπεριφορά της Καρολάιν, που την έκανε να αντιληφθεί πως το νεαρό κορίτσι φοβόταν τον σύζυγό της. Την ώρα που έδινε τις απαντήσεις στην κ. Μυλωνοπούλου, πάντα πρόσεχε να μιλάει χαμηλόφωνα, για να μην ακούει ο σύζυγος που ήταν δίπλα της.

Μετά τον φόνο, βιαζόταν να χτίσει το νέο του σπίτι

Μια ακόμη σοκαριστική αποκάλυψη για τον πιλότο έκαναν κάτοικοι στο Πικέρμι, εκεί όπου το ζευγάρι είχε αγοράσει οικόπεδο. Τις ημέρες μετά τη δολοφονία, πήγε εκεί και συνέχισε να οργανώνει το χτίσιμο του σπιτιού, που θα είχε και πισίνα. Στους γείτονες, που απορημένοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πού έβρισκε το κουράγιο για κάτι τέτοιο, απαντούσε πως “έσφιγγε τα δόντια” γιατί το σπίτι αυτό ήταν «επιθυμία της Καρολάιν».

Την Δευτέρα η Εισαγγελέας Ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει για την προσωρινή επιμέλεια της μικρής Λυδίας.

