Κορονοϊός - Μετάλλαξη “Δέλτα”: Κρούσμα στη Θεσσαλονίκη

Εργαζόμενη στον δήμο βρέθηκε θετική. Καταγγελίες εργαζομένων – Τι απαντά η διοίκηση.

Το πρώτο κρούσμα στην Θεσσαλονίκη της μετάλλαξης “Δέλτα” αφορά τον δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια γυναίκα μηχανικό που εργάζεται στην Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού, η οποία στην αρχή του μήνα νόσησε από κορονοϊό και έμεινε σε καραντίνα άμεσα στο σπίτι της. Το στέλεχος της νόσου ελέγχθηκε από τον ΕΟΔΥ και στις 25 Ιουνίου ο οργανισμός ενημέρωσε την ίδια και αυτή με τη σειρά της τον δήμο Θεσσαλονίκης ότι ανιχνεύθηκε η μετάλλαξη “Δέλτα”.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, Χάρη Αηδονόπουλο, ο ΕΟΔΥ προχώρησε τη Δευτέρα, στο τέλος της βάρδιας, σε διενέργεια τεστ σε όλους τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και ήταν όλα αρνητικά.

Καταγγελίες εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν τα τελευταία 24ωρα και διαμαρτύρονται πως δεν υπήρξε ούτε ιχνηλάτηση επαφών, ούτε μπήκε κάνεις σε καραντίνα, ούτε τηρήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

«Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Θέλουν στην διοίκηση, να φαίνεται ότι όλα γίνονται σωστά», τονίζει για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν ενημερώνονται επισήμως, ο Φώτης Μαραντζίδης, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων και υπεύθυνος της παράταξης ΔΑΣ. Παράλληλα σημειώνει ότι από την αρχή της πανδημίας οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται ότι από την διοίκηση, όταν προκύπτει κάποιο κρούσμα, δεν στέλνουν τον κόσμο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο εργασίας να κάνει τεστ, παρά μόνο ο ιατρός εργασίας κρίνει ποιες θεωρούνται στενές επαφές και αυτές εξετάζονται. Καταγγέλλουν, επίσης, ότι δεν ισχύει ποτέ το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας πως ποτέ δεν έκλεισαν ούτε για μία μέρα χώροι εργασίας που είχαν απανωτά κρούσματα.

«Δεν κρύβουμε απολύτως τίποτα»

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και υπεύθυνος για την COVID-19 στον δήμο Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι η διοίκηση δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει για τα κρούσματα το σωματείο των εργαζομένων, καθώς δεν θέλει να διασπείρει κλίμα πανικού. «Τηρούμε όλα τα μέτρα, ο ΕΟΔΥ κάνει τις ιχνηλατήσεις κατά νόμον, όχι εμείς. Τα άμεσα αντανακλαστικά της διοίκησης για την διενέργεια συμπληρωματικών τεστ είναι γνωστά εδώ και δεκαπέντε μήνες. Γίνονται και απολυμάνσεις. Δεν κρύβουμε απολύτως τίποτα», τονίζει ο κ. Αηδονόπουλος.

Τέλος, σχολίασε πως όλες αυτές οι καταγγελίες «εντάσσονται στην τακτική της λάσπης που εδώ και λίγο καιρό, συνδικαλιστές του δήμου έχουν συμμαχήσει με όψιμους δημοτικούς συμβούλους και προσπαθούν να πλήξουν την διοίκηση Ζέρβα».

