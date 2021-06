Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λύκεια: Σύσταση της Επιτροπής για εμβολιασμό των μαθητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εμβολιασμών για τον άμεσο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού των μαθητών Λυκείου.

Η Επιτροπή των Εμβολιασμών έδωσε το «πράσινο φως» για τον άμεσο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού των μαθητών Λυκείου.

Μάλιστα η Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε αυτήν την εισήγηση για τους μαθητές 15-17 ετών, ενώ θα μπορούν να εμβολιάζονται και τα παιδιά άνω των 12 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Η εισήγηση αυτή θα προχωρήσει με το σκεπτικό της ανησυχίας των ειδικών για την υπερμεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα. Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο εμβολιασμός δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση υποχρεωτικός. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καβούρι: έκρηξη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με ταξί (εικόνες)

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...

Εuro 2020 - Αγγλία: ο Κέιν με περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου