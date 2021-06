Οικονομία

Αναδρομικά σε συνταξιούχους: Καθυστέρηση στην καταβολή τους

Για ποιους συνταξιούχους πάει έναν μήνα πίσω η καταβολή των αναδρομικών. Ποιους λόγους επικαλείται ο ΕΦΚΑ.

Για ακόμη έναν μήνα θα καθυστερήσει η καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και έλαβαν σύνταξη μετά τις 13 Μαΐου του 2016.

Αν και ο ΕΦΚΑ είχε ανακοινώσει την πληρωμή των αναδρομικών ποσών, με εμβόλιμη καταβολή, στις 30 Ιουνίου, με ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, η πληρωμή αναβάλλεται για τις 27 Ιουλίου.

Αναλυτικά, σήμερα, ξεκίνησε η πληρωμή των αυξημένων ποσών στους συνταξιούχους του δημοσίου που έλαβαν για πρώτη φορά σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και έχουν περισσότερα από 30,1 και έως 44 έτη ασφάλισης, μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, δόθηκαν αυξήσεις σε 10.861 συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με τον ν.4387/2016) και πριν την 1/10/2019. Οι παραπάνω συνταξιούχοι θα δουν κατά μέσο όρο πραγματική αύξηση στην ακαθάριστη σύνταξη τους 74 ευρώ, ενώ τα ανώτατα ποσά αυξήσεων φτάνουν τα 450 ευρώ τον μήνα.

Αναφορικά με την πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με τον ν.4387/2016), η διοίκηση του Φορέα επικαλείται καθυστέρηση στην επεξεργασία των στοιχείων από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία προέκυψε μετά την τελευταία ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα τα αναδρομικά να δοθούν, σύμφωνα πάντα με το νεότερο σχεδιασμό, στις 27 Ιουλίου 2021.

Η πληρωμή των αυξήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον μήνα Ιούλιο) στις συντάξεις των παραπάνω συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου με τις συντάξεις Αυγούστου.

Για τις πληρωμές των αναδρομικών των συνταξιούχων του Δημοσίου καθώς και των αναδρομικών και αυξήσεων των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016, ο ΕΦΚΑ δεν προχωρά στον ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας, επισημαίνοντας μόνο ότι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Πηγή: euro2day.gr

