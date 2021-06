Κοινωνία

Γλυκά Νερά - δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: το παιδάκι πήγε στα σωστά χέρια (βίντεο)

Περιέγραψε τη στιγμή της παράδοσης της μικρής Λυδίας στη μητέρα της Καρολάιν και εκτίμησε ότι στα μάτια της θα βλέπει την αδικοχαμένη κόρη της.

Το πώς έζησε την παράδοση της μικρής Λυδίας στην αγκαλιά της γιαγιάς της και μητέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν περιέγραψε ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Γαλάνης.

“Υπήρχε μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, είναι ένα παιδάκι του οποίου η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα του και τοποθετήθηκε δίπλα στο άψυχο σώμα της” τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν.

Εκτίμησε ότι το παιδάκι πάει στα σωστά χέρια και θα ξεκινήσει τη νέα του ζωή όπως πρέπει και όπου πρέπει. Αναφέρθηκε δε στη συγκίνηση της γιαγιάς, η οποία, όπως είπε, στα μάτια του μικρού παιδιού θα βλέπει την κόρη της.

Ο κ. Γαλάνης τόνισε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποκλειστεί η άλλη οικογένεια από την επικοινωνία, καθώς είναι βασικό το παιδάκι να παίρνει αγάπη.

“Η μητέρα της Καρολάιν έχει την πρόθεση να συμβουλεύεται τους ειδικούς καθημερινά, θα κάνει ότι πρέπει για να μεγαλώσει το παιδάκι σωστά” πρόσθεσε και σημείωσε ότι η μικρή Λυδία πήγε να ζήσει σε ένα τόπο με πολύ στοργή, καθώς όλη η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει

Τέλος, εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο το όποιο δικαίωμα να εκφέρει την οποιαδήποτε άποψη επί του θέματος.

