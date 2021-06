Συνταγές

Στραπατσάδα από τον Πέτρο Συρίγο

Αβγό με ντομάτα και το απόλυτο σνακ του καλοκαιριού. Ελαφρύ κι έτοιμο σε λίγα λεπτά.

Στην καλύτερη εποχή τους βρίσκονται οι ντομάτες κι έτσι, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», Πέτρος Συρίγος μας έφτιαξε σήμερα συνταγή καγιανά.

Με ελάχιστα υλικά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το σνακ που μπορούμε να φάμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ήταν έτοιμο.

Μυστικό για να πετύχει είναι το πολύ καλό πλύσιμο της ντομάτας, η αφαίρεση της φλούδας και των σπόρων και το πολύ καλό βράσιμό τους, μέχρι να φύγει όλη η υγρασία και να αποκτήσει όψη «μαρμελάδας».

Τα υλικά για τον καγιανά

4 ώριμες μεγάλες τομάτες

1 πράσινη πιπεριά (προαιρετικά)

6-7 αυγά

50 ml ελαιόλαδο

Αλάτι, Πιπέρι

Ζάχαρη

3 κ.τ.σ Μαιντανό

200 γρ φέτα

Tip: Ανακατεύουμε συνέχεια και το αφήνουμε στην άκρη, γιατί συνεχίζει να μαγειρεύεται.

Η εκτέλεση της συνταγής από τον Πέτρο Συρίγο





