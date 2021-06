Κόσμος

Ιταλία: Βασανιστήρια-σοκ σε φυλακές (βίντεο)

Σάλος από την αποκάλυψη ντοκουμέντου με οργανωμένη επίθεση σωφρονιστικών υπαλλήλων σε κρατούμενους.

Σοκ έχει προκληθεί στην ιταλική κοινή γνώμη μετά από ανάρτηση στο διαδίκτυο, αναλυτικού βίντεο που δείχνει την άσκηση τρομακτικής βίας στους κρατούμενους, από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στις φυλακές της Σάντα Μαρία Κάπουα Βέτερε, έξω από την Νάπολη.

Οι εικόνες προέρχονται από τις εσωτερικές κάμερες ασφαλείας και η οργανωμένη επίθεση σε βάρος των φυλακισμένων πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου του 2020. Μια μέρα μετά, δηλαδή, την διαμαρτυρία των κρατουμένων (η οποία δεν είχε βίαιη εξέλιξη) με την οποία ζητούσαν τεστ και μάσκες προστασίας κατά του κορονοϊού.

Στο βίντεο διακρίνονται ξεκάθαρα σωφρονιστικοί υπάλληλοι να χτυπούν με δύναμη στο κεφάλι τους κρατούμενους, ακόμη και ανάπηρους, στους διαδρόμους και στους κοινούς χώρους των φυλακών. Πολλοί αναγκάσθηκαν να γονατίσουν, εντελώς γυμνοί, ενώ οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τους χτυπούσαν με τα κράνη τους.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων τους, μερικοί σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν γράψει χαρακτηριστικά: «θα τους σκοτώσουμε σαν τα μοσχάρια».

Η εισαγγελία της Σάντα Μαρία Κάπουα Βέτερε ξεκίνησε έρευνα, και στην υπόθεση, μέχρι αυτή την στιγμή, εμπλέκονται 52 μέλη της σωφρονιστικής αστυνομίας. 21 κατηγορούμενοι εστάλησαν σε κατ’ οίκον περιορισμό, και 23 παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Σήμερα, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα ζήτησε από την Υπουργό δικαιοσύνης, Μάρτα Καρτάμπρια, να πληροφορήσει αναλυτικά το κοινοβούλιο, σχετικά με το τρομερό αυτό συμβάν.

Από την πλευρά του, αντίθετα, ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι «είναι αλληλέγγυος με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, διότι χρειάζεται περισσότερος σεβασμός προς τις αστυνομικές δυνάμεις».

