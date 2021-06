Κόσμος

Μπερλουσκόνι - Σαλβίνι: Συμφωνία για συνεργασία στις εκλογές του 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόσο το Φόρτσα Ιτάλια όσο και η Λέγκα συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μάριο Ντράγκι.



Τα κόμματα της ιταλικής κεντροδεξιάς και άκρας δεξιάς σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά στις επόμενες εθνικές εκλογές το 2023, δήλωσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Φόρτσα Ιτάλια.

Ο Ματέο Σαλβίνι, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα, έκρινε ότι η ένωση των κομμάτων της ιταλικής δεξιάς θα σημάνει πως θα εργάζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Τόσο το Φόρτσα Ιτάλια όσο και η Λέγκα συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μάριο Ντράγκι.

Η ιδέα να συγχωνευθούν τα κόμματα της ιταλικής δεξιάς και άκρας δεξιάς άρχισε να συζητείται πιο έντονα στις αρχές του μήνα. Η Τζόρτζα Μελόνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, απέκλεισε πάντως το ενδεχόμενο η παράταξή της να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε τέτοιο νέο σχήμα. Τα Αδέλφια της Ιταλίας δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση του κ. Ντράγκι.

Κατά πρόσφατη δημοσκόπηση από το Istituto Ixe, τα τρία κόμματα θα συγκέντρωναν αθροιστικά το 47% των ψήφων εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Στον ανακριτή ο πιλότος

Ισχυρός σεισμός στη Νίσυρο

Καιρός: ζέστη, συννεφιές και μπόρες την Τρίτη