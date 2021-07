Κόσμος

Euro 2020 Βέλγιο: οι “πονοκέφαλοι” πριν τον προημιτελικό με Ιταλία

Κέβιν Ντε Μπρόινε και Εντέν Αζάρ, δεν προπονήθηκαν λόγω των προβλημάτων με τους τραυματισμούς τους. Ποιες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του στην αναμέτρηση με την Ιταλία.

Η ανησυχία σχετικά με την συμμετοχή του Κέβιν Ντε Μπρόινε και του Εντέν Αζάρ, στον προημιτελικό του EURO 2020 (2/7, 22:00) με αντίπαλο την Ιταλία, μεγαλώνει στο βελγικό «στρατόπεδο».

Τόσο ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, όσο και ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έλαβαν μέρος στην προπόνηση της Τετάρτης (30/6), ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να προλάβουν το μεγάλο ντέρμπι, ο νικητής του οποίου θα εξασφαλίσει θέση στον ημιτελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Ντε Μπρόινε ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο, ενώ ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων», αισθάνεται ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

Σύμφωνα με τον προπονητή της εθνικής Βελγίου, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, οι πιθανότητες συμμετοχής των δύο «αστέρων» της ομάδας, είναι μοιρασμένες και σε κάθε περίπτωση, άπαντες περιμένουν τα νέα από το ιατρικό επιτελείο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα καταφέρουν ν΄ αγωνισθούν απέναντι στην «σκουάντρα ατζούρα».

