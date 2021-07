Πολιτική

Μητσοτάκης από Δράμα: Να εμβολιαστείτε όλοι

Στους νέους της πόλης απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσής της.

"Να εμβολιαστείτε όλοι", ήταν η προτροπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το πρωί, αμέσως μετά την τελετή κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Δράμας για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.

Ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο όπου ήταν συγκεντρωμένοι κάτοικοι της Δράμας ανάμεσά τους και αρκετοί νέοι. Τους χαιρέτισε, τους ευχήθηκε χρόνια πολλά και είχε σύντομη συνομιλία μαζί τους όπου τους παρότρυνε με έμφαση "να εμβολιαστείτε όλοι". Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη Στρατιωτική Λέσχη.

