Αθλητικά

Euro 2020 – Προημιτελικά: οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων και τα δημοσιογραφικά δίδυμα που θα τις μεταδώσουν.

Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Αναλυτικά τα δίδυμα των δημοσιογράφων που θα μεταδώσουν τους αγώνες της Προημιτελικής Φάσης του EURO 2020:

2 IOYΛΙΟΥ

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ, 19:00

Ισίδωρος Πρίντεζης – Γιώργος Λιώρης

ΒΕΛΓΙΟ – ΙΤΑΛΙΑ, 22:00

Ηλίας Βλάχος – Αντώνης Καρπετόπουλος

3 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΕΧΙΑ – ΔΑΝΙΑ, 19:00

Γιώργος Λιώρης – Γρηγόρης Παπαβασιλείου

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ, 22:00

Τάσος Μπαϊρακτάρης - Αντώνης Καρπετόπουλος

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Όλοι οι αγώνες για τα προημιτελικά του Euro 2020, αλλά και μέχρι τον μεγάλο τελικό της 11ης Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ, μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

