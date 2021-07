Αθλητικά

NBA - play off: Οι Μπακς μπορούν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο

Τα «Ελάφια» ξεπέρασαν το σοκ του τραυματισμού του Greek Freak, επικράτησαν των «Γερακιών» και απέχουν πλέον μια νίκη από τους τελικούς του NBA.

Τα «Ελάφια» έκαναν το καθήκον τους και επέβαλλαν την κυριαρχία τους απέναντι στους Χοκς που δίχως τον Τρέι Γιανγκ, δεν ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν το Μιλγουόκι.

Οι Μπακς έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους όταν προηγήθηκαν με 30-10 στο 9', έχτισαν ξανά διαφορά στην τρίτη περίοδο και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους γηπεδούχους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πανηγυρίζει από τον πάγκο τις προσπάθειες των συμπαικτών του!

Ο Μπρουκ Λόπεζ έκανε τη διαφορά στη ρακέτα σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 33 πόντους, ο Πόρτις που πήρε τη θέση του Greek Freak στην πεντάδα των Μπακς τα πήγε εξαιρετικά ενώ οι Χόλιντεϊ και Μίντλετον βοήθησαν τα «Ελάφια» να φτάσουν στην τρίτη νίκη στη σειρά.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-22, 65-56, 91-78, 123-112.

