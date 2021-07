Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: Στο Εφετείο ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο καταδικασμένος υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ενώπιον του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών στο Εφετείο μετήχθη ο επί σειρά μηνών φυγόποινος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παππάς, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα της ποινής των 13 ετών και 3 μηνών που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Αμέσως μετά ο καταδικασμένος ως μέλος της διευθυντικής ομάδας του ναζιστικού μορφώματος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Δομοκού, όπου θα εκτίσει την ποινή του.

O Xρήστος Παππάς συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι Ουκρανής με ελληνική υπηκοότητα, στου Ζωγράφου. Η 52χρονη παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία άσκησε ο εισαγγελέας και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Η πληροφορία για το κρησφύγετο του Χρήστου Παππά έφτασε στην Αντιτρομοκρατική την τελευταία εβδομάδα και οργανώθηκε μυστική επιχείρηση παρακολούθησης του διαμερίσματος.

Σε αυτό το διάστημα ο καταζητούμενος δεν εγκατέλειπε το διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να ψάξουν και στα σκουπίδια για να εντοπίσουν στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι ο Παππάς βρισκόταν όντως εκεί, σύμφωνα με την Καθημερινή.Τον συνέλαβαν χθες το βράδυ την ώρα που έτρωγε.

«Ήθελε να παραδοθεί», ανέφερε σε δήλωσή του για τον φυγόποινο μέχρι χθες το βράδυ εντολέα του ο συνήγορος του Χρήστου Παππά, Περικλής Σταυριανάκης και πρόσθεσε πως όλο αυτό το διάστημα «νομίζω πως βρισκόταν στην Αθήνα».

Όπως υποστήριξε ο κ. Σταυριανάκης, ο Χρήστος Παππάς «ισχυρίζεται ότι ήταν περαστικός από το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ήθελε να παραδοθεί, μου είχε στείλει μαθαίνω ένα γράμμα αλλά δεν το έχω πάρει ακόμα, ακόμη δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Νομίζω πως βρισκόταν στην Αθήνα».

