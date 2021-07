Life

“Άγριες Μέλισσες” - Γιώργος Σουξές: Η αποκάλυψη που έκανε στο “Πρωινό” (βίντεο)

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν οι Γιώργος Λιάγκας και Φαίη Σκορδά με την αποκάλυψη που έκανε ο Γιώργος Σουξές για τις "Άγριες Μέλισσες".

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" ήταν ο Γιώργος Σουξές, ο οποίος μίλησε για τον τρίτο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες" και έκανε μια αποκάλυψη που άφησε... άλαλους την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Γιώργος Σουξές ξαναβρέθηκε στο πλατό της ψυχαγωγικής εκπομπής του ΑΝΤ1, μερικούς μήνες μετά την προηγούμενη εμφάνισή του. Ο "Προύσαλης" από τις Άγριες Μέλισσες άφησε τους παρουσιαστές με το στόμα ανοιχτό, όταν τους αποκάλυψε πως τα spoiler που είχε κάνει την τελευταία φορά, στάθηκαν αφορμή να του επιβληθεί γραπτή επίπληξη.

«Παραλίγο να απολυθώ», αποκάλυψε ο ηθοποιός και εξήγησε στους έκπληκτους Φαίη Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα: "Την άλλη μέρα δεν ξέρετε τι πέρασα! Μου έβαλαν πολύ χέρι, ότι δεν έπρεπε να μιλάω. Με μάλωσαν. Τι να κάνω; Γραπτή επίπληξη. Δεν μπορώ τώρα να αποκαλύψω τον σκηνοθέτη".

«Ξεκινάμε γυρίσματα 12 Ιουλίου», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Σουξές.