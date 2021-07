Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: η 52χρονη, η καταδίκη και τα σημειώματα αγάπης

Τι αποκαλύπτουν τα σημειώματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι της 52χρονης Ουκρανής που εντοπίστηκε ο φυγόποινος Χρήστος Παππάς. Η ποινή που της επιβλήθηκε.

Ποινή φυλάκισης 30 μηνών, εκ των οποίων οι τρεις εκτιτέοι και οι υπόλοιποι με αναστολή, επέβαλε το αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο στην 52χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, στης οποίας το διαμέρισμα εντοπίστηκε ο φυγόποινος Χρήστος Παππάς.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, έδωσε όμως στην έφεση αναστέλλουσα δύναμη και ως εκ τούτου αφήνεται ελεύθερη.

Η 52χρονη υποστήριξε ότι επρόκειτο περί μιας κοινωνικής-εθιμοτυπικής επίσκεψης του Χρήστου Παππά στο σπίτι της. Ήταν προσωρινή η παραμονή του στο διαμέρισμα και ούτε κοιμήθηκε ούτε διέμεινε ποτέ εκεί μόνιμα

Τι υποστήριξε στην απολογία της

Στην απολογία της ενώπιον του Δικαστηρίου, η 52χρονη κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι υπέθαλπτε τον Χρήστο Παππά και υποστήριξε ότι η παραμονή του στο διαμέρισμα ήταν προσωρινή, καθώς την επισκέφθηκε ξαφνικά χθες και η ίδια δεν σκέφτηκε να ειδοποιήσει τις αρχές.

“Γνώριζα ότι αναζητείται, έχω κοινωνική-φιλική σχέση μαζί του, γνωριζόμαστε από το 2017 μέσω του κινήματος. Πήγαινα στις ομιλίες του, ήμουν οπαδός του ως προς τις ομιλίες. Έχει έρθει κάποιες φορές, ήξερε πού ήταν το σπίτι. Από τη στιγμή που καταδικάστηκε ήταν η πρώτη φορά που με επισκεπτόταν. Ξαφνιάστηκα που τον είδα. Ήθελε να φάμε και μετά να φύγει. Δεν ρώτησα ούτε σκέφτηκα να ειδοποιήσω τις αρχές. Δεν περίμενα την επίσκεψη. Προφανώς κάποιος είδε τον άνθρωπο και ειδοποίησε τις αρχές. Ήθελε να τακτοποιήσει κάποια πράγματα που είχε σε μια βαλίτσα μαζί του…"

Πρόεδρος: Αν ειδοποιούσατε τις αρχές θα κινδυνεύατε;

Κατηγορούμενη: "Όχι, δεν το σκέφτηκα. Δεν το έκανα από φόβο ,αλλά από άγνοια. Ήρθε σπίτι, χτύπησε το κουδούνι, φορούσε μάσκα και καπέλο. Άνοιξα πρώτα και μετά είδα ποιος είναι".

Πρόεδρος: Γιατί δεν ειδοποιήσατε τις αρχές;

Κατηγορούμενη: "Το τηλέφωνο ήταν πάνω στο τραπέζι, δεν ήθελα να με δει να καλώ την αστυνομία. Είμαι μοναχοπαίδι, έχω μόνο τη μάνα μου, δεν θα μας έβαζα σε περιπέτεια. Ήταν έτοιμος να φάει και να φύγει. Ζήτησε να κάνει κάτι στον υπολογιστή, εγώ μαγείρεψα. Δεν μιλούσαμε στο μεσοδιάστημα".

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της κατηγορούμενης για υπόθαλψη εγκληματία και να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά, πρόταση που υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. "Τελέστηκε η υπόθαλψη. Ακόμα και εάν επρόκειτο για μικρό διάστημα. Η εισαγγελική έδρα δεν πείθεται από τον ισχυρισμό της εθιμοτυπικής επίσκεψης. Το αδίκημα τελέστηκε, η κατηγορούμενη ήξερε ότι του έχει επιβληθεί ποινή και του άνοιξε την πόρτα. Να κηρυχθεί ένοχη."

Σύμφωνα με τις καταθέσεις αστυνομικών που αναγνώστικαν στο δικαστήριο, στις 8 χθες το βράδυ έγινε ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία στο οποίο άγνωστος ενημέρωνε ότι η 52χρονη "κρύβει στο σπίτι της τον Χρήστο Παππά της Χρυσής Αυγής". Στη συγκεκριμένη διεύθυνση μετέβησαν οι αστυνομικοί και κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα "εντοπίστηκε ο αναζητούμενος".

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο στο διαμέρισμα ανάμεσα σε άλλα ευρήματα εντοπίστηκαν και κάποια σημειώματα, για τα οποία η κατηγορούμενη δήλωσε άγνοια. Έγραφαν: "ΔΧΠ σ/αγαπάω" "Σ'αγαπάω, αδέκαστος" "Σ'αγαπάω, πατήρ" "Δάσκαλος".

