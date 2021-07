Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: Έρευνα για συνεργούς στην υπόθαλψη

Εισαγγελική έρευνα για το αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθαλψη του Χρήστου Παππά

Έρευνα για συνεργούς που βοήθησαν τον φυγόποινο Χρήστο Παππά της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής να κρύβεται επί 9 ολόκληρους μήνες, διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο και άλλων προσώπων που τυχόν εμπλέκονται στην υπόθαλψη του Χρήστου Παππά, καθώς υπήρξαν πληροφορίες από μάρτυρες που αναφέρονται και σε άλλους, πέραν της 52χρονης, οι οποιοι πιθανολογείται ότι συνέδραμαν τον υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής στη φυγή του.

