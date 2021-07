Τουρκία κατά ΗΠΑ για “υποκρισία” με τα παιδιά – στρατιώτες

Κόσμος

Για δύο μέτρα και δύο σταθμά κατηγορεί η Άγκυρα τον Λευκό Οίκο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ που για πρώτη φορά αφορά σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να προσθέσει την Τουρκία στη λίστα των χωρών που χρησιμοποίησαν πέρσι παιδιά-στρατιώτες, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «υποκριτική».

«Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα υποκρισίας και δύο μέτρων και δύο σταθμών, αφού οι ΗΠΑ βοηθούν ανοιχτά, παρέχουν οπλισμό στο PKK/YPG που στρατολογεί παιδιά δια της βίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Τουρκία χαρακτηρίζει επίσης «γελοίο» ότι στη λίστα δεν περιλαμβάνονται οι κουρδικές αντάρτικες οργανώσεις που πολεμούν εδώ και 40 χρόνια εναντίον της.

Οι ΗΠΑ θεωρούν τη YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού, η οργάνωση των Κούρδων της Συρίας) ως βασικό σύμμαχό τους στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η YPG είναι παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Την Πέμπτη οι ΗΠΑ ενέταξαν την Τουρκία στη λίστα των χωρών που εμπλέκονται στη στρατολόγηση και τη χρήση παιδιών-στρατιωτών, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με έναν σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ.

