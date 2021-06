Κόσμος

ΝΑΤΟ: Μπάιντεν - Ερντογάν “τα βρήκαν” στις Βρυξέλλες

Η αποτίμηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τον διάλογο με τον Τούρκο ομόλογο και η διαβεβαίωση της Άγκυρας για εξεύρεση λύσεων, που θα ανοίξει τον δρόμο για επίσκεψη Μπάιντεν στην Τουρκία.

Θετική και παραγωγική χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Μπάιντεν είπε πως το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν κατ’ ιδίαν.

«Είχαμε λεπτομερείς συνομιλίες για το πώς θα προχωρήσουμε σε έναν αριθμό θεμάτων. Οι δύο χώρες μας έχουν μεγάλες ατζέντες. Οι ομάδες μας θα συνεχίσουν τις συνομιλίες μας και είμαι πεπεισμένος ότι θα κάνουμε πραγματική πρόοδο Τουρκία και ΗΠΑ», πρόσεθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Παραγωγική και ειλικρινή» χαρακτήρισε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την πρώτη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών που δεν είναι δυνατόν να λυθούν.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Ερντογάν είπε ότι στις «εκτεταμένες συνομιλίες» του με τον Μπάιντεν κάλυψαν πολλά θέματα, όπως τη συνεργασία τους σε περιφερειακά θέματα. Τόνισε επίσης τη μακρόχρονη φιλία του με τον Αμερικανό ηγέτη ενώ χαρακτήρισε «θετική για το μέλλον» αυτήν τη συνάντηση, την πρώτη μεταξύ τους αφότου ο Μπάιντεν ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο Μπάιντεν του είπε ότι ενδέχεται να επισκεφθεί την Τουρκία.

Ο Ερντογάν, που συνάντησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ μετά το τετ α τετ που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι μετέφερε στον Μπάιντεν τη θέση της Τουρκίας όσον αφορά την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 αλλά και το θέμα των αμερικανικών μαχητικών F-35, του αμερικανικού προγράμματος από το οποίο αποκλείστηκε η Άγκυρα.

Για το Αφγανιστάν, ο Ερντογάν είπε μετέφερε «ξεκάθαρα» την άποψη της Άγκυρας και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συνομιλεί με τους Ταλιμπάν. Πρόσθεσε ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη στήριξη των ΗΠΑ, στον οικονομικό, επιμελητειακό και διπλωματικό τομέα, αν ζητηθεί από τις τουρκικές δυνάμεις να μην αποχωρήσουν από τη χώρα αυτή. Η Τουρκία έχει δηλώσει πρόθυμη να αναλάβει την ασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο Ερντογάν είπε ότι του μετέφερε πως η Τουρκία και η Γαλλία μπορούν να συνεργαστούν στη Συρία και τη Λιβύη.

