Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αμφίβολος και για το Game 6 στην Ατλάντα

«Αμφίβολη» χαρακτηρίζουν οι Μπακς τη συμμετοχή το Γιάννη Αντετοκούνμπο στην έκτη αναμέτρηση της σειράς των τελικών της Ανατολής με τους Χοκς, προγραμματισμένη να γίνει τα ξημερώματα (03:30) στην State Farm της Ατλάντα.

Όπως είναι γνωστό ο Ελληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στο Game 4. Εκτός παραμένει για τους Μπακς και ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο που χάνει το τέλος της σεζόν.

Μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες στους Χοκς, για τον Τρέι Γιανγκ που γύρισε τον αστράγαλό του όταν πάτησε στο πόδι του διαιτητή στην τρίτη περίοδο του Game 3, ενώ θα αγωνιστεί-εκτός απροόπτου- ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

