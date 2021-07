Κοινωνία

Συγκλονίζει το τελευταίο γράμμα του πατέρα της Αναστασίας

Ο τραγικός πατέρας περιγράφει τα δύσκολα στάδια αλλά και τη γενναία μάχη που έδωσε η Αναστασία με τον καρκίνο.

Ο θάνατος της 7χρονης Αναστασίας μια σπάνια μορφή παιδικού καρκίνου βύθισε την οικογένειά της στο πένθος και προκάλεσε συγκίνηση στο Πανελλήνιο.

Λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή, ο μπαμπάς της, Ηλίας Τριανταφυλλάκης, είχε κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, με τα λόγια του να ραγίζουν καρδιές. Ο τραγικός πατέρας περιγράφει τα δύσκολα στάδια αλλά και τη γενναία μάχη που έδωσε η Αναστασία με την ασθένεια.

«Της πήρες την ακοή, τις κάναμε καρδιές για να τις δείξουμε ποσό την αγαπάμε, της πήρες την αριστερή πλευρά, περπατούσε και ανέβαινε τις σκάλες με ένα χέρι και ένα πόδι, της πήρες την ομιλία, μας έκανε σχήματα με το χέρι, της πήρες το χαμόγελο, μας έλεγε πως χαμογελάει και ας μη φαίνεται. Της πήρες τη χαρά, τη ζωή της, απομονωμένη από τις φίλες της, την οικογένεια της και το σχολείο της, είχε τους δυο γονείς της κοντά να την αγαπάνε και να την φροντίζουν.

Της πήρες την τελευταία απόλαυση – το φαγητό, έβλεπε μαστερσεφ και ξεχνιόταν και έκανε ασκήσεις να μπορέσει να ξαναφάει. Της έδωσες τον χειρότερο χειμώνα των 150 ετών να πηγαίνει σε ένα παγωμένο σπίτι 15 φορές τη μέρα τουαλέτα. Αναγκάστηκε να φορέσει πάνες αλλά δε την ένοιαξε γιατί την φρόντιζαν οι γονείς της, όπως ήταν μωρό. Δεν ήθελε ποτέ να κάτσει σε παιδικό καρότσι, την έβαλες σε αναπηρικό.

Της άρεσε να πηγαίνει στο μοναστήρι και στην εκκλησία, την έβαλες σε νοσοκομείο να μην μπορεί να βγει. Της άρεσε να φτιάχνει τα μαλλιά της, της πήρες αρκετά. Τώρα πας να της πάρεις την ανάσα της, μόνο έτσι μπορείς να την λυγίσεις. Όμως δεν την κερδίζεις, ότι και να γίνει δεν μπορείς. Το πνεύμα της δε νικιέται», ήταν τα λόγια του πατέρα της, Ηλία Τριανταφυλλάκη.

