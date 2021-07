Life

Γενέθλια για την Βίκυ Καγιά: Η ηλικία της και η φωτογραφία που δημοσίευσε με μαγιό

Δείτε την ανάρτησή της στο Instagram.

Τα γενέθλιά της είχε χθες Κυριακή 4 Ιουλίου η Βίκυ Καγιά.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκλεισε 43 χρόνια ζωής και πέρασε αυτή την ξεχωριστή ημέρα με αγαπημένα της πρόσωπα.

Μάλιστα, η Βίκυ Καγιά με αφορμή τα γενέθλιά της θέλησε να κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

