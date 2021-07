Παράξενα

Αυστρία: Πύθωνας βγήκε από την λεκάνη και δάγκωσε άνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάσταση σοκ ο 65χρονος που βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν αλμπίνο πύθωνα μήκους 1,6 μέτρου.

(εικόνα αρχείου)

Ενας Αυστριακός είδε έναν από τους χειρότερους εφιάλτες να επιβεβαιώνεται σήμερα το πρωί, όταν ένας πύθωνας, που είχε γλιστρήσει μέσα από τους σωλήνες της αποχέτευσης, βγήκε στην λεκάνη της τουαλέτας του την ώρα που εκείνος καθόταν και τον δάγκωσε.

Σοκαρισμένος ο 65χρονος στην πόλη Γκρατς γύρισε για να αντικρύσει έναν αλμπίνο πύθωνα μήκους 1,6 μέτρου στο εσωτερικό της λεκάνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του θύματος που περιλήφθηκε στην αστυνομική ανακοίνωση, «μόλις είχε καθήσει στην λεκάνη και αισθάνθηκε ένα δάγκωμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων».

Το φίδι, ασιατικής καταγωγής , που μπορεί να φθάσει σε μήκος τα 9 μέτρα, εικάζεται ότι δραπέτευσε από γειτονικό διαμέρισμα χωρίς να γίνει αντιληπτό και βγήκε στην λεκάνη της τουαλέτας μέσω των σωλήνων της αποχέτευσης.

Ειδικός στα φίδια, ο οποίος εκλήθη από την υπηρεσία επειγόντων περιστατικών, απομάκρυνε το φίδι από την τουαλετα, το καθάρισε και το επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του. Το θύμα έλαβε στο νοσοκομείο τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα.

Ο 24χρονος γείτονας, που διατηρεί 11 φίδια στο διαμέρισμά του, όλα μη δηλητηριώδη, εκλήθη στο γραφείο του ανακριτή για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστασία - Συγκλονίζει η μαμά της: Ξύπνα νεραϊδούλα μου, να λάμψει ο ουρανός

Τσιόδρας για κορονοϊό: Που αυξάνονται τα κρούσματα - Που γίνονται τα λιγότερα εμβόλια

Η Άμπερ Χερντ απέκτησε παιδί