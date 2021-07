Life

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ

Θλίψη στο Χόλυγουντ για την απώλεια του καταξιωμένου σκηνοθέτη, που μεταξύ άλλων έχει υπογράψει την πρώτη ταινία του Σούπερμαν, αλλά και όλη τη σειρά των ταινιών «Φονικό Όπλο»

Ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, ο ιδιαίτερα παραγωγικός σκηνοθέτης που υπέγραψε το πρώτο φιλμ της σειράς ταινιών Σούπερμαν, τη σειρά αστυνομικών ταινιών Φονικό Όπλο και άλλες εισπρακτικές επιτυχίες, πέθανε χθες Δευτέρα στα 91 του χρόνια, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ανάμεσα στα πιο εμπορικά επιτυχημένα φιλμ του Ντόνερ φιγουράρουν το θρίλερ Omen (1976), η χριστουγεννιάτικη κωμωδία Scrooged (1988), αλλά και η τελευταία του ταινία, η αστυνομική περιπέτεια 16 Blocks (2006).

Είχε ακόμη γυρίσει αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους τις Get Smart, Perry Mason, Gilligan's Island, ή το θρίλερ The Twilight Zone. Ήταν παραγωγός στη σειρά ταινιών X-Men αλλά και στη σειρά ταινιών Free Willy.

Ο ιστότοπος Holywood Reporter επικαλέστηκε συνεργάτη του Ρίτσαρντ Ντόνερ, που επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Ο ιστότοπος Deadline ανέφερε ότι η σύζυγός του, η Λόρεν Σούλερ Ντόνερ, δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου του δημιουργού.

«Ο Ρίτσαρντ Ντόνερ είχε την πιο δυνατή και βροντερή φωνή που μπορείς να φανταστείς. Προσέλκυε την προσοχή και γελούσε όπως κανένας άνθρωπος δεν το είχε κάνει πριν από αυτόν. Ο Ντικ είχε μεγάλη πλάκα. Αυτό που είδα σε εκείνον, όταν ήμουν 12 χρονών παιδί, ήταν πως νοιαζόταν. Λάτρευα το πόσο νοιαζόταν», ήταν το σχόλιο του Σον Άστιν, του σταρ της ταινίας Goonies, μέσω Twitter.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, που έγραψε την ιστορία στην οποία βασίστηκε το φιλμ Goonies, αποκάλεσε τον εκλιπόντα «αγαπημένο φίλο» και σκηνοθέτη με «εντυπωσιακό έλεγχο» των ταινιών του.

Γεννημένος στο Μπρονξ από εβραίους γονείς, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε στο NYU, ενώ υπηρέτησε επίσης στον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με τον Hollywood Reporter.

