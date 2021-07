Τοπικά Νέα

Λάρισα: βρήκαν πορτοφόλι με ένα “μικρό θησαυρό” και το παρέδωσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο νεαρά κορίτσια εντόπισαν το πορτοφόλι στο δρόμο περνώντας με το αυτοκίνητο τους.

Το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιουλίου, κοντά στα πλευρικά διόδια του Πλαταμώνα Πιερίας, δύο 21χρονες κοπέλες, διαμένουσες στην πόλη της Λάρισας, διερχόμενες από το σημείο με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, βρήκαν επί του οδοστρώματος, ένα πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα, το συνολικό χρηματικό ποσό των 8.069 ευρώ και 47,50 Λέβα Βουλγαρίας, τα οποία και παρέδωσαν στις αστυνομικές Αρχές.

Μετά από άμεσες ενέργειες των αστυνομικών βρέθηκε ο δικαιούχος αυτών, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί την απώλεια τους και ακολούθως, παρέλαβε το πορτοφόλι και τα χρήματα.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Αστέριος Μαντζιώκας και το προσωπικό συνεχάρησαν τις δύο 21χρονες κοπέλες για την αξιέπαινη αυτή κίνησή τους, σημειώνοντας ότι τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση.

Πηγή: onlarissa.gr