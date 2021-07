Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Sun: Γιατί δεν έγινε η μεταφορά του Αναγνωστόπουλου με ελικόπτερο

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Sun για την επιχείρηση μεταφοράς του συζυγοκτόνου από την Αλόννησο στην Αθήνα, λίγο πριν την ομολογία του.

Η στυγερή δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς από τα χέρια του συζύγου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της βρετανικής κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας.

Σε σημερινό δημοσίευμά της η Sun εστιάζει στην επιχείρηση μεταφοράς του 33χρονου συζυγοκτόνου από την Αλόννησο στην Αθήνα, προτού ομολογήσει το φρικτό του έγκλημα,

Η Sun Online επικαλείται αστυνομική πηγή που, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε η επιχείρηση, υπογράμμισε ότι οι ερευνητές γνώριζαν σε εκείνη τη φάση ότι είχαν να κάνουν με έναν "επικίνδυνο άνθρωπο". «Η επιχείρηση ήταν σχεδιασμένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν θέλαμε να πάρουμε κανένα ρίσκο. Μέσω της εμπιστοσύνης είχαμε αναπτύξει μια σχέση (μαζί του) και ξέραμε πλέον σε αυτό το στάδιο ότι ήταν ένας επικίνδυνος άνθρωπος, ικανός για τα πάντα»»., αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή της εφημερίδας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «οι αστυνομικοί φέρονται να αρνήθηκαν να μεταφέρουν τον πιλότο σύζυγο της Κάρολαϊν Κράουτς με ελικόπτερο της αστυνομίας, επειδή ανησυχούσαν ότι μπορεί να προσπαθούσε να το ρίξει επιχειρώντας να αυτοκτονήσει».

«Ο πιλότος με εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασιλείο δεν μεταφέρθηκε στην Αθήνα με ελικόπτερο, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά με σκάφος και έπειτα με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο μεταφοράς. Ο λόγος γι' αυτό ήταν πως υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να επιχειρούσε συντριβή του ελικοπτέρου, φοβούμενος ότι η αστυνομία τον είχε επιτέλους μυριστεί και δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια», αναφέρει το δημοσίευμα.

