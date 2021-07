Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και η απατηλή Τρίτη (βίντεο)

Ποιοι και τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Τι είπε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για το τέλος της εβδομάδας.

Να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, συνέστησε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», πριν αρχίσει τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, σήμερα είναι «μία απατηλή ημέρα, αυτό που λέμε “τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα”», κυρίως λόγω της όψης του Ποσειδώνα.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια ημέρα κάτι δεν πάει καλά, ώστε να προσέχουμε».

Απευθυνόμενη σε όλα τα ζώδια είπε ότι «σήμερα, οτιδήποτε ακούσετε, όσο καλό και αν σας φαίνεται, θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «ο Ποσειδώνας δείχνει καλλιτεχνική οντότητα και δίνει έμπνευση στους καλλιτέχνες, σήμερα θα μπορούσε να είναι μια ημέρα έμπνευσης», ενώ συμπλήρωσε ότι «η Αφροδίτη είναι στον Λέοντα και θέλει να μας κάνει να διασκεδάσουμε, να το ρίξουμε έξω, αλλά έχει και αυτή μια δύσκολη όψη».

Πάντως, όπως είπε, δίνοντας τόνους αισιοδοξίας, «η νέα Σελήνη θα μπορούσε προς το τέλος της εβδομάδας, να μας οδηγήσει σε κάποια ωραία πράγματα».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθείστε την Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» της Τρίτης:

