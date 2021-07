Life

Απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σε αδυνατίσουν!

Δείξε προσοχή στις υγρές θερμίδες!

Υπάρχουν κάποιες συνήθειες μπορεί να σε βοηθήσουν να χάσεις κιλά ή να συντηρηθείς στο ιδανικό σου βάρος χωρίς να κάνεις δίαιτα.



Το ήξερες αυτό; 4 διαιτολόγοι σου εξηγούν ποιες είναι αυτές οι συνήθειες.

Μην παραλείπεις το πρωινό γεύμα

Είναι κοινή συνήθεια των αδύνατων. Να τρώνε πρωινό κάθε ημέρα. Είναι λάθος να πιστεύεις ότι παραλείποντας τις θερμίδες που σου δίνει το πρωινό προσφέρει κάτι στην προστάθεια απώλεια βάρους εξηγεί η Elizabeth Ward, διαιτολόγος και συγγραφέας του The Pocket Idiot's Guide to the New Food Pyramids. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι όσοι τρώνε πρωινό έχουν πιο χαμηλό Δείκτη Μάζας Σώματος και μεγαλύτερα επίπεδα ενέργειας, εξηγεί η ειδικός προτείνοντας ένα μπολ δημητριακά με γάλα ως την καλύτερη επιλογή για να ξεκινήσει κανείς την ημέρα του.

