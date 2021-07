Πολιτισμός

Σύλβια Πλαθ: Στο σφυρί προσωπικά αντικείμενα και επιστολές της

Μεταξύ των αντικειμένων το δαχτυλίδι του γάμου της και ένα φωτογραφικό άλμπουμ.

Επιστολές και προσωπικά αντικείμενα της Σύλβια Πλαθ, μεταξύ άλλων, το δαχτυλίδι γάμου, ένα φωτογραφικό άλμπουμ και τα σκίτσα του Τεντ Χιουζ θα πωληθούν σε δημοπρασία του Sotheby’s που αναδεικνύει πολλές άγνωστες πτυχές της ζωής μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της λογοτεχνίας στην αγγλική γλώσσα.

Στα αντικείμενα που θα πωληθούν στη δημοπρασία περιλαμβάνονται η οικογενειακή Βίβλος των Πλαθ και οι επιστολές που η Αμερικανίδα ποιήτρια και μυθιστοριογράφος αντάλλασσε με τον σύζυγό της, ποιητή Τεντ Χιουζ.

Σύμφωνα με την δρ. Γκάμπριελ Χίτον ειδικό του Sotheby’s στην αγγλική λογοτεχνία και τα ιστορικά χειρόγραφα, η δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου θα δείξει τη δημιουργική εξέλιξη της Σύλβια Πλαθ, την αγάπη της για τον Χιουζ και την αίσθηση του χιούμορ που τη διέκρινε.

Στις 32 επιστολές που θα πωληθούν περιλαμβάνονται εκείνες που έγραψε στον Χιουζ τον Οκτώβριο του 1956 και άλλες που απέστειλε στους συγγενείς του έως το 1961.

«Εδώ είναι η αρχή της σχέσης αυτής, τότε που ήταν πολύ ερωτευμένη. Ήταν ενθουσιασμένη για τη σχέση τους και το μέλλον τους. Αλλά επίσης φαίνεται η ισχυρή αίσθηση της λογοτεχνικής συνεργασίας τους και το πώς δούλευαν μαζί και σκέφτονταν μαζί» ανέφερε ο Γκάμπριελ Χίτον.

Το οικογενειακό άλμπουμ που επίσης πωλείται στη δημοπρασία, καταγράφει τα ταξίδια της Πλαθ και του Χιουζ στην Αμερική και έχει φωτογραφίες από εκδρομές στη λίμνη Γελοουστόουν με φίλους, όπως ο Τ.Σ. Έλιοτ.

