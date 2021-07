Οικονομία

ΔΕΗ: μείωση των οφειλών της άνω του 1 δις την τελευταία διετία

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης, τόνισε ότι η ΔΕΗ παρουσιάζει λειτουργική κερδοφορία, άνω των 900 εκ. ευρώ ετησίως, από το 2020.

Τα βήματα της μείωσης των υποχρεώσεων της ΔΕΗ προς την αγορά και τους πιστωτές περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης μιλώντας χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την πολιτική προμήθειας καυσίμων της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλαβε η παρούσα διοίκηση, το χρέος της ΔΕΗ (30.6.2019) ήταν 3,894 δισ. ευρώ ενώ στο α' τρίμηνο του 2021 μειώθηκε σε 3,271 δισ. (μείωση 623 εκατ. ευρώ). Στο ίδιο διάστημα τα χρέη της ΔΕΗ προς τρίτους προμηθευτές, εργολάβους κλπ. ήταν 900 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 435 εκατ.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης τόνισε ότι η κατάσταση πριν 2 χρόνια με τις καθυστερήσεις πληρωμών είχε δημιουργήσει ασφυξία συνολικά στην αγορά ενέργειας και τόνισε ότι η ΔΕΗ χρειάζεται να διατηρήσει την λειτουργική κερδοφορία που επιτυγχάνει από το 2020, της τάξης των 900 εκατ. - 1 δισ. ευρώ ετησίως προκειμένου να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της.

«Ως τώρα μειώναμε τα χρέη και σχεδιάζαμε τις επενδύσεις, στο εξής θα προχωρήσουμε σε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές», τόνισε ο κ. Στάσσης. Σημείωσε δε ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ περιορίζουν την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ενημέρωσε την Επιτροπή της Βουλής για τις προμήθειες υγρών καυσίμων που προορίζονται κυρίως για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

