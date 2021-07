Life

Η Ελένη Δήμου στο “Πρωινό” - Η συγκίνηση της Φαίης Σκορδά (βίντεο)

Η Ελένη Δήμου μιλά για την καλοκαιρινή της περιοδεία και τραγουδά ζωντανά στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό"...

Η Ελένη Δήμου ήταν η σημερινή καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η Φαίη Σκορδά μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την γνωστή τραγουδίστρια καθώς την καλωσόριζε στο πλατό της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την αγάπη της και την χαρά της που η Ελένη Δήμου βρέθηκε στην εκπομπή και η αγαπημένη τραγουδίστρια αφού την ευχαρίστησε ανταπέδωσε τα καλά λόγια.

Η Ελένη Δήμου μίλησε για την καλοκαιρινή της περιοδεία που ξεκινάει από το Άλσος Ηλιούπολης στις 20 Ιουλίου και αμέσως μετά τραγούδησε ζωντανά στο πλατό της εκπομπής.

