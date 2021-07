Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη: Οι νέες αποκαλύψεις και η πρώην σύντροφος του 49χρονου

Τηλεδιάσκεψη με αστυνομικούς της Ολλανδίας έχουν ζητήσει, τα στελέχη της Ασφάλειας. Τι αποκαλύπτει ο Ολλανδός ιδιωτικός ερευνητής για τον 49χρονο.



Tου Μανώλη Ασαριώτη

Τηλεδιάσκεψη με αστυνομικούς της Ολλανδίας έχουν ζητήσει, τα στελέχη της Ασφάλειας, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για την κλοπή έργων τέχνης από το Μουσείο του Ρότερνταμ και την πιθανή εμπλοκή του 49χρονου, που ομολόγησε ότι άρπαξε πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη.

Πρόσωπο - κλειδί για την υπόθεση του καθ'ομολογίαν κλέφτη εργων τέχνης από την Πινακοθήκη φαίνεται πως είναι αυτή η γυναίκα, πρώην σύντροφος του 49χρονου.

Στην απολογία του παραδέχθηκε ότι της είχε αποκαλύψει την κλοπή, αλλά υποστήριξε πως δεν τον είχε πιστέψει. Αυτή τη γυναίκα, όμως, επικαλείται ο Ολλανδός ιδιωτικός ερευνητής, Άρθουρ Μπραντ, ως πηγή. Υποστηρίζει, μάλιστα ότι η πρώην σύντροφος του "Artfreak" ανέφερε ότι ο 49χρονος κρύβεται πίσω και από την κλοπή έργων από το μουσείο του Ρότερνταμ.

«Είπε στην «πηγή» τότε πως τους είχε αποθηκεύσει εκεί, έναν Μονέ από την Ολλανδία και τους δύο από την Αθήνα, και της είπε ότι θα τους μετακινήσει. Οπότε τους δύο πίνακες της Αθήνας τους πήγε στη χαράδρα, όπου βρέθηκαν, και ναι φυσικά και δεν βρήκαν κάτι άλλο εκεί, γιατί ήδη τον είχε κρύψει κάπου αλλού», λέει στον ΑΝΤ1 ο Άρθουρ Μπραντ.

Ο «Ιντιάνα Τζόουνς» της τέχνης, μάλιστα, δημοσιοποίησε φωτογραφία ισχυριζόμενος ότι ανάμεσα στους πίνακες, που απεικονίζονται είναι και ο κλεμμένος. Η υπεράσπιση τού 49χρονου χαρακτηρίζει ψευδή τα λεγόμενα τής πηγής του Άρθουρ Μπραντ για την κλοπή στο Ρότερνταμ.

«Λέχθηκε ότι αυτοί οι πίνακες προέρχονται από άλλη κλοπή στο Μουσείο του Ρότερνταμ το 2012. Διαψεύδω κατηγορηματικά αυτήν την πληροφορία», λέει ο δικηγόρος του 49χρονου Σάκης Κεχαγιόγλου.

«Εάν της είπε σε εκείνη την εξομολόγηση τόσα πολλά στοιχεία για την κλοπή στην Αθήνα, για την ένταξή του στην αγγλική αστυνομία και τόσα άλλα που έχουν αποδειχθεί αληθή, γιατί να της είπε ψέματα για τον Μονέ;», υποστηρίζει ο Άρθουρ Μπραντ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, η συγκεκριμένη γυναίκα επικοινώνησε με την υπηρεσία της ΕΛΑΣ που εξιχνίασε την κλοπή από την Εθνική Πινακοθήκη, μετά τη σύλληψη τού 49χρονου. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι ελληνικές δικαστικές αρχές την έχουν καλέσει να καταθέσει.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι Έλληνες αστυνομικοί αναμένεται να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους από τη Βρετανία και την Ολλανδία, προκειμένου να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

