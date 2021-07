Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ίος: τα δεκάδες κρούσματα “σήμαναν συναγερμό”

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μεταβαίνει εσπευσμένα στο νησί, μετά τα δεκάδες κρούσματα και τους νεαρούς που βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Στην Ίο μεταβαίνει κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθώς στο νησί καταγράφεται έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυξημένος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων και στη Μύκονο, καθώς στη Σαντορίνη.

Κατά τη διάρκεια ιχνηλατήσεων, έπειτα από τον εντοπισμό ορισμένων περιστατικών COVID-19 στην Ίο, διαπιστώθηκε ότι άτομα σχετιζόμενα με κρούσματα είχαν επιβιβαστεί σε πλοίο, με προορισμό τη Ραφήνα.

Τα άτομα αυτά, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, τέθηκαν σε απομόνωση στο καράβι. Κατά την άφιξη του πλοίου στη Ραφήνα, διενεργήθηκε rapid test σε 70 άτομα και εντοπίστηκαν 14 θετικά δείγματα.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επιβεβαίωσε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα από την Ίο, με μέσο όρο ηλικίας τα 17 έτη, γεγονός που -όπως τόνισε- αναδεικνύει τη σημασία της μάσκας, των εμβολίων και τήρησης των υγειονομικών μέτρων.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, δήλωσε ότι 30 νεαρά παιδιά είχαν ξεκινήσει από την Αθήνα για διακοπές στην Ίο, εκεί γνωρίστηκαν και με άλλα νεαρά παιδιά και συμμετείχαν σε πάρτι. Κάποιοι νόσησαν από κορονοϊό και έμειναν στην Ίο, καθώς δεν τους επετράπη να ταξιδέψουν.

Το πλοίο «Super Express» απολυμάνθηκε από ειδικό συνεργείο και αναχώρησε για το καθιερωμένο δρομολόγιό του στις 08:05, αντί στις 07:05 που ήταν προγραμματισμένο.

Κορονοϊός: «Καμπανάκι» για Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές για την εξέλιξη της πανδημίας σε Αττική, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.

Οι ειδικοί φαίνεται να εισηγούνται αλλαγή του επιπέδου συναγερμού σε περιοχές όπως η Μύκονος και το Ρέθυμνο, όπου τα τελευταία 24ωρα καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλοί αριθμοί νέων κρουσμάτων και στις οποίες δεν αποκλείεται να επανέλθουν ορισμένα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα.

Κοινός παρονομαστής φαίνεται να είναι η υψηλή κινητικότητα λόγω των θερινών διακοπών σε συνδυασμό με τη χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων, η οποία μπορεί να φέρει πιο κοντά το τέταρτο πανδημικό κύμα.

