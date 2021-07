Life

Ο Λιγνάδης έκανε καταγγελία για την ανακρίτρια που ερευνά τους βιασμούς

Ο ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, που τον κάλεσε σε απολογία, μετά απο καταγγελίες απο δύο άνδρες σε βάρος του.

Καμία ερώτηση της ανακρίτριας δεν θέλησε να απαντήσει ο Δημήτρης Λιγνάδης, κατά την παραμονή του στο γραφείο της για την απολογία του στις δύο νέες κατηγορίες βιασμού που απαγγέλθηκαν σε βάρος του, μετά από ισάριθμες καταγγελίες.

Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε να απαντήσει στην δικαστική λειτουργό, την οποία θεωρεί προκατειλημμένη στο πρόσωπο του, καθώς, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται, δεν έχει κάνει δεκτό κανένα από τα αιτήματα που της έχει υποβάλει. Ο ήδη προσωρινά κρατούμενος για δύο υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, παρέδωσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, στο οποίο διατυπώνει τις θέσεις έναντι των δύο νέων υποθέσεων, ενός βιασμού ανηλίκου πριν επτά χρόνια και ενός βιασμού ενηλίκου το 2018, που τον βαρύνουν.

Η παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά, ενώ φέρεται να διατύπωσε και πάλι το αίτημα του για κατ' αντιπαράσταση εξέταση του με τους παθόντες.

«Καταγγείλαμε την προκατάληψη της ανακρίτριας και αρνηθήκαμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις της» ανέφερε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Αλέξης Κούγιας, για την απολογητική διαδικασία.

Ο κ. Κούγιας, σε δηλώσεις του πριν την είσοδο του εντολέα του στο ανακριτικό γραφείο, επέμεινε πως η εμπλοκή του Δημήτρη Λιγνάδη με την Δικαιοσύνη σχετίζεται με «επιχειρηματικά παιγνίδια», χαρακτηρίζοντας «όνειδος» την δικογραφία και επισημαίνοντας πως ο κατηγορούμενος «έχει τα πάθη του αλλά ποτέ δεν ήταν βιαστής».

«Είναι απαράδεκτο να εμπλέκονται δικαστές και εισαγγελείς σε επιχειρηματικά παιχνίδια. Η ανακρίτρια συνεχίζει να αντιμετωπίζει την υπόθεση αλληθωρίζοντας και δεν έχει ικανοποιήσει κανένα από τα αιτήματα μας» ανέφερε ο συνήγορος, επαναλαμβάνοντας πως ο Δημήτρης Λιγνάδης κατηγορείται με στόχο «να σταματήσει η προσπάθεια της κυβέρνησης για την επένδυση του Ελληνικού».

Ο κ. Κούγιας ανέφερε ότι δεν προσδοκά τίποτα όσο η δικογραφία της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας, ωστόσο ελπίζει «πως όταν φτάσει στο Συμβούλιο η υπόθεση, τα μέλη του αυτεπαγγέλτως θα διατάξουν την αποφυλάκιση του».

Σε λίγη ώρα, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για το αν ο κατηγορούμενος θα κριθεί και για αυτήν την υπόθεση προφυλακιστέος ή αν θα επιστρέψει στις φυλακές Τρίπολης χωρίς δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του.

